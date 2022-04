Pioli a sorpresa: “Se fossi nei miei giocatori sarei arrabbiato!”, poi le parole sullo scudetto

È uno Stefano Pioli soddisfatto quello presentatosi ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-2 contro la Lazio di Sarri. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli DAZN Milan

Sul valore della vittoria e sui tifosi euforici all’Olimpico

“È giusto essere molto soddisfatti per questa partita e soprattutto per i nostri tifosi. Sono felice per i miei giocatori perché sono dei leoni. Se fossi al posto loro sarei arrabbiato, perchè hanno troppo poco credito. I miei giocatori sono troppo forti. Ora proviamo a vincerle tutte“.

Sulle difficoltà dopo la vittoria dell’Inter

“Abbiamo approcciato male la partita. Abbiamo preso un gol brutto per le qualità che abbiamo ma i miei giocatori hanno dimostrato di saper rimanere attaccati alla partita, di ricompattarci. La Lazio ci ha messo in difficoltà perché ha giocatori forti, un ottimo allenatore. Grande merito ai miei giocatori per la loro forza e la loro mentalità. È un altro passo avanti importante, poi ora pensiamo alla prossima partita e cercare di fare il meglio possibile“.

Sul gol di Tonali.

“Abbiamo avuto 3/4 occasioni su cambio gioco che potevano essere favorevoli. Nel secondo tempo ho alzato i terzini e Tonali doveva essere più basso, però quando mancano pochi minuti l’importante è sentirle. Per fare arrivare a noi dobbiamo essere più feroci e stasera lo sappiamo stati. Siamo felici perché siamo in Champions League. Ora gli ultimi scalini sono quelli più difficili e con più ostacoli, ma allo stesso tempo sono quelli che se superati ti danno ancora più soddisfazione“.

Sui pensieri degli ultimi minuti e il piano finale.

“Abbiamo cercato di prendere posizioni che conosciamo meglio e il fatto di aver giocato con tre attaccanti vicini a volte abbiamo sprecato troppo. Abbiamo cercato di mettere energie nuove, pensavo che avremmo potuto vincerla perché il difficile era riprenderla. Una volta che si crea tanto c’è la possibilità di vincere, siamo stati bravi“.

Su Tonali già capitano.

“Lo sono tutti. Sono un gruppo responsabile, consapevole. Non esiste una squadra in A così giovane e in lotta per lo scudetto. Chiedo ai ragazzi un ultimo sforzo, è bello giocarsi qualcosa di importante dopo tanto lavoro. Giochiamo al massimo la prossima, inutile pensare troppo avanti. La Fiorentina è forte e arriverà arrabbiato dopo aver perso oggi“.

Sui passi falsi dell’Inter.

“No, io ho detto alla squadra che dovremo vincerle tutte. Se alla fine faremo 86 punti avremo fatto di tutto. L’Inter ha cinque partite, il campionato è difficile. Le partite sono difficili per noi e possono esserle anche per gli avversari, guardate che è successo ad Empoli. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso, solo così possiamo fare bene“.

Su Giroud.

“Parliamo di un giocatore di spessore, che ha vinto tutto, un campione del mondo. È una persona di spessore, è stato un acquisto azzimatissimo“.

Sui contraccolpi post-derby.

“C’era delusione, molta, volevamo la finale ed è inutile negarlo. Dalle delusioni abbiamo sempre raccolto qualcosa, siamo stati bravi anche questa volta. Ora dobbiamo buttarci nel campionato, ci proveremo“.