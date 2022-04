Renato Sanches, trattativa ancora in stallo: cosa blocca il Milan

Il Milan pensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Con Franck Kessie destinato al Barcellona, la dirigenza rossonera è al lavoro da tempo per prendere il suo sostituto e uno dei nomi più caldi per il centrocampo rossonero è sicuramente quello di Renato Sanches del Lille.

Renato Sanches, Lille, Milan

Il Diavolo è sulle tracce del portoghese da diverso tempo e avrebbe già trovato una base di accordo con il club francese per il suo trasferimento. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane non ci sono stati progressi nella trattativa.

A complicare l’operazione infatti ci sarebbero due fattori piuttosto rilevanti: l’inserimento della Juventus e le alte richieste d’ingaggio di Sanches, che chiede 6 milioni di euro all’anno. Una cifra decisamente alta per il Milan, ma non per la Vecchia Signora che potrebbe accontentare il giocatore.

SANTO ROMEO