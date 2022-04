Romagnoli, futuro lontano dal Milan: contatti con un club di Serie A!

Dopo l’incontro avvenuto in settimana, la Lazio e Sarri cominciano a pianificare il futuro. Vi è stato un vertice, da parte di Tare, con Enzo Raiola, cugino di Mino. Nello specifico si è parlato di Alessio Romagnoli, capitano del Milan, vicino all’addio con i rossoneri.

Romagnoli Milan Lazio

Da sempre tifoso dichiarato della Lazio, Romagnoli – riporta il Corriere dello Sport – avrebbe interrotto i negoziati per il rinnovo col Milan, proprio per vestire la maglia biancoceleste. Lotito è favorevole all’operazione, grazie anche al benestare di Sarri. L’ex Sampdoria è disposto a ridursi l’ingaggio (guadagna 6 milioni) ma non è stata ancora trovata l’intesa. Se dovesse andare in porto l’operazione, a salutare la Capitale sarebbe Francesco Acerbi, ritenuto no più incedibile dalla Lazio.