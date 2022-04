Inter e Milan vittoriose, Spalletti non ha dubbi: “Ridotte le possibilità ma proveremo lo stesso a farlo!”

La lotta scudetto si fa sempre più avvincente, con Inter e Milan che hanno vinto le rispettive gare contro Spezia e Genoa.

Nel posticipo di lunedì alle 19, toccherà al Napoli rispondere alle milanesi, nel big match contro la Roma di Mourinho.

Foto: Getty Spalletti Napoli conferenza

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato delle vittorie di Inter e Milan e della lotta scudetto sempre più equilibrata.

LE DICHIARAZIONI

Sulle vittorie di Inter e Milan:

“Noi non possiamo pensare alle partite degli altri, diventa pericoloso perché si spendono energie inutili. Potevamo provare a non perdere quella precedente, ma anche quella è andata e riduce le nostre possibilità. Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo per vincere la partita qualsiasi sia l’avversario”

Rimpianti?

“Sì, queste partite casalinghe dove potevamo saltare addosso alla classifica ed invece abbiamo avuto difficoltà, questa è la cosa che mi ha dato più da pensare, ma quando sembra molto difficile c’è sempre il futuro che è aperto e la possibilità di organizzare qualcosa per delle opportunità e si va a rigiocarci le opportunità rimaste”.