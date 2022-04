Torino-Milan, osservato speciale per i rossoneri: Maldini ci pensa

La sfida di domenica sera contro il Torino sarà un crocevia importante per il finale di stagione del Milan di Pioli.

Per la sfida, Maldini e tutto lo staff dirigenziale saranno all’Olimpico Grande Torino per assistere alla partita, ma non solo.

Belotti Milan Torino

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, uno degli osservati speciali della società rossonera per l’occasione potrebbe essere Andrea Belotti.

Il gallo rappresenta una delle alternative più concrete per il parco attaccanti in vista del mercato estivo – vista anche la scadenza del suo contratto – e Maldini potrebbe farci un pensierino.