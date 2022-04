Ventura senza freni: “Non è pensabile una cosa del genere per il Milan capolista!”

Alla Gazzetta dello Sport, anche Gian Piero Ventura ha detto la sua riguardo la lotta scudetto. L’ex allenatore di Torino e Bari tra le altre, ha parlato dei diversi problemi che hanno attraversato le squadre.

Milan lotta scudetto Ventura

Sullo scudetto: “Questo è un campionato dove non c’è più certezza, il calendario non conta nulla. Può succedere che il Milan perda in casa con lo Spezia e pareggi a Salerno. Se l’Inter non avesse vinto con la Juve, avrebbe sperperato molto di quanto fatto all’andata. Il Napoli sbaglia ogni volta che ha la gara decisiva”.

Sul Milan: “Non è un momento esaltante per il nostro calcio: nelle prime 7 squadre non c’è un attaccante italiano. Inoltre, non è pensabile che il Milan capolista pareggi a fatica nel finale con l’ultima in classifica”.

Su Pioli: “Pioli ha fatto un grande lavoro, ha la rosa inferiore rispetto a Inter e Napoli. Ha fatto un miracolo a portare il Milan nella lotta scudetto”.