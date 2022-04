Calciomercato Milan, occhi sulla stella della Roma!

La tripletta contro il Bodo/Glimt ha rilanciato Nicolò Zaniolo sotto tanti punti di vista. Da quello psicologico a quello economico, dopo che per un anno e mezzo, non ha praticamente giocato, perdendo valore e appeal.

Milan Zaniolo Futuro

Per il giocatore, questa estate, si arriverà a un bivio: rinnovo o cessione. Né Zaniolo né altrettanto i Friedkin hanno smentito una eventuale cessione, tanto da rinviare tutti i discorsi per il rinnovo a fine stagione. Qualora non dovesse trovarsi l’accordo per il prolungamento e, di conseguenza, presentarsi qualche offerta la proprietà giallorossa la prenderebbe in considerazione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la richiesta è tra i 50 e 60 milioni e tra i club interessati ci sarebbe il Milan (oltre alla Juve per il post Dybala), sul quale aleggia la potenza dell’arrivo della nuova proprietà.