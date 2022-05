Calciomercato Milan, non solo Origi: pronto l’affondo per due gioielli dal Belgio!

Il calciomercato del Milan è decisamente iniziato, anche se la trattativa con Redbird non è ancora chiusa. I rossoneri, però, hanno chiuso il colpo Origi e stanno programmando i prossimi colpi. In attacco, infatti, potrebbero non essere finiti gli acquisti perché Maldini e Massara starebbero pensando di pescare dal Belgio, più precisamente dai nerazzurri del Brugge.

Milan Lang De Ketelaere

I rossoneri avrebbero già avviato i contatti con gli agenti di Noa Lang, il giocatore olandese classe 1999. Ora, però, andrebbero approfonditi i contatti con il Brugge, dato che il giocatore costa circa 22 milioni di euro.

Ma non solo, l’altra opzione è il centrocampista classe 2001 Charles De Ketelaere, anche lui di proprietà del Brugge. Qui, però, la situazione è diversa perché il centrocampista ha un lungo contratto con i belgi e il suo prezzo è molto alto: 40 milioni di euro. Il Milan potrebbe fare un pensierino per entrambi ma fare il doppio colpo sembra complicato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.