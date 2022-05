Bremer ai saluti, idea Torino: il nuovo difensore può arrivare dal Milan

L’addio di Bremer al Torino nel corso della prossima sessione di calciomercato sembrerebbe ormai scontato. Il difensore brasiliano dovrebbe lasciare i granata per accasarsi in un top club.

Secondo quanto riportato da torinogranata.it, la società piemontese potrebbe sostituire il giocatore con Matteo Gabbia del Milan. Oltre al rossonero, nella lista del Torino, sarebbe presente anche Gunter dell’Hellas Verona.

Calciomercato Torino Gabbia

Per il sostituto di Bremer il Torino potrebbe quindi pescare proprio in casa Milan. Inoltre Gabbia, in una compagine come quella guidata da Juric, potrebbe avere più opportunità di scendere in campo.