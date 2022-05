Inaspettato al centro sportivo: ospiti d’eccezione per Inter-Milan Primavera (FOTO)

Roberto Mancini e Lele Oriali sono presenti al centro sportivo “Facchetti” in occasione del derby primavera, iniziato alle 17.00.

I due potrebbero essere presenti per visionare da vicino qualche talento, in ottica nazionale, oppure semplicemente per interesse sportivo. Anche se il tecnico ci ha già abituato a convocazioni a sorpresa di giovanissimi.

Era il settembre 2018 quando Mancini decise di convocare Nicolò Zaniolo nella nazionale maggiore, nonostante le se zero presenze in Serie A.

Il mister da questo punto di vista è sempre stato molto attento alle giovani promesse del nostro calcio. Chissà se qualche ragazzo della primavera delle milanese non avrà lo stesso destino del gioiello giallorosso .