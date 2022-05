Invasione rossonera al Bentegodi: succederà contro il Verona!

L’appoggio dei propri tifosi sarà fondamentale per la volata finale. Una cosa è certa: questo sostegno al Milan non è mai mancato nel corso di questa stagione. Anche il Bentegodi di Verona si appresta a tingersi di rossonero. I numeri del milanisti che dovrebbero essere presenti allo stadio è impressionante.

Tifosi Milan Bentegodi

Il Bentegodi sarà sold out. Dei 28 mila presenti allo stadio, circa la metà saranno tifosi rossoneri, che hanno preso d’assalto non solo il settore ospiti ma anche le tribune adiacenti.

Per queste ragioni la questura di Verona ha comunicato che ci sarà massima attenzione sull’evento. Tutto il quartiere sarà blindato, con più di 130 telecamere attive nella zona.

Nella giornata di ieri anche il Milan ha emanato un comunicato per la partita, pregando ai tifosi che non sono riusciti ad acquistare un tagliando di non mettersi in viaggio per Verona.