Lotta tra Milan e Inter, Zaccheroni certo: “Vi dico quando si decide il campionato!”￼

Specialista nelle volate Scudetto, Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan e Lazio, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, provando ad analizzare il rush finale di campionato, azzardando anche un pronostico.

Zaccheroni Milan Inter

SULL’ESITO FINALE DEL CAMPIONATO – “Il Milan è posizionato meglio, anche se l’Inter ha risposto in maniera impressionante al risultato negativo di Bologna. Non era facile andare a vincere a Udine dopo una mazzata simile. Perisic mi sembra il vero termometro di questa squadra. Quando è in vena, tutti rendono meglio“.

SULL’IMPORTANZA DELLA CARRIERA PER LA VOLATA SCUDETTO – “L’Inter ha più storia guardando al passato dei componenti della rosa. Il Milan è pieno di emergenti che mi piacciono tantissimo. Poi c’è Kessie che è eccezionale: qualità e quantità. È un vero peccato perderlo a fine stagione. Non sarà facile sostituirlo“.

SULLE MOTIVAZIONI – “I giocatori del Milan hanno l’occasione della vita. Quasi nessuno di loro ha mai vinto niente, se togliamo Ibrahimovic, Giroud e Maignan. Hanno la pancia vuota, quindi più fame. I giocatori rossoneri hanno un fuoco dentro spaventoso. Senza dimenticare l’importanza di Maldini dirigente di un gruppo. Se non l’hai avuto a fianco nello spogliatoio, non puoi capire che persona straordinaria è. Stravedo per Paolo. L’Inter, invece, ha calciatori con un palmares più ricco. Quindi hanno più obbligo di vincere. Nell’insieme mi sembra una squadra più pesante e meno agile. Ma compensa che l’esperienza e la personalità“.

SUL PROSSIMO TURNO – “Per il Milan sarà la partita più difficile del calendario delle ultime tre giornate. Il Verona gioca con una consapevolezza importante, anche con le grandi del campionato. È una piacevolissima sorpresa di questa stagione. L’Inter ha saputo esprimere la reazione più importante dopo Bologna. Non pensavo che avrebbe vinto a Udine“.