Miglior giocatore del mese di aprile: premiato un giocatore del Milan!

Le grandi parate di Mike Maignan non sono più una novità. Del resto, è merito anche suo se a tre gare dalla fine il Milan si trova lì in vetta alla classifica. L’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha deciso di premiare il portiere rossonero con il titolo di ‘Calciatore del mese’. Come specificato anche nel loro comunicato, è la prima volta che viene dato questo riconoscimento ad un portiere.

⭐️ CALCIATORE DEL MESE SERIE A APRILE 2022



Mike Maignan 👏👏👏



👉 https://t.co/QgundlBj7h pic.twitter.com/Ye0NQ7kWDa — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) May 5, 2022

“Sette minuti prima del gol di Leao che ha deciso Milan-Fiorentina, Cabral ha colpito di testa dal limite dell’area piccola con violenza, ma Maignan, come se non aspettasse altro, si è piegato sulla sua destra e ha allungato le braccia per spingere il pallone verso l’alto e toglierlo dal suo destino di gol.

È questo slancio, e le sue conseguenze sul campionato, che hanno permesso a Mike Maignan di vincere il premio di giocatore del mese AIC di aprile, battendo la concorrenza di Ciro Immobile, sei gol mensili, Gerard Deulofeu, assoluto trascinatore dell’ottimo mese dell’Udinese e Marko Arnautovic, autore di grandi partite contro squadre come Inter e Juventus“.