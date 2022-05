Milan ad un passo dal colpo in attacco: arriva dal Bruges!

Nonostante le voci sul futuro societario ancora incerto, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe continuando a lavorare sul mercato. I rossoneri vogliono rinforzare la corsia destra d’attacco che quest’anno non è stata ottimale, complice l’enorme divario rispetto alla sinistra in cui c’era Rafael Leao.

Il quotidiano ha sganciato una bomba di mercato: il Diavolo sarebbe ad un passo da Noa Lang, esterno classe 1999 del Club Bruges. Mercoledì scorso è avvenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e il suo agente Bart Baving e Jeffrey Lang (padre del calciatore, ndr).

Lang

Accessibili i 22 milioni chiesti dal club belga, che potrebbero ancora abbassarsi per chiudere definitivamente la trattativa. Per l’olandese pronto un contratto quinquennale. L’unico grande ostacolo è rappresentato però dalla posizione attuale di Maldini e Massara. Nel caso in cui RedBird diventasse il nuovo proprietario nel giro di pochi giorni e confermasse l’area tecnica, Lang potrebbe vestire presto il rossonero.

Il club di via Aldo Rossi ha intenzione di alzare la qualità della rosa: Origi, Lang e Botman (se si chiude in fretta con RedBird) giocheranno per Pioli la prossima stagione.