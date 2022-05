UFFICIALE – C’è la firma di Cardinale: il Milan passa da Elliott a RedBird!

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Gerry Cardinale sarà il nuovo proprietario del Milan. Il numero uno del fondo americano RedBird Capital Partners, ha da poco firmato il contratto preliminare di acquisizione della maggioranza della società rossonera.

Il club di via Aldo Rossi, dunque, cambia di nuovo proprietà, restando però sempre sotto la bandiera a stelle e strisce. Anche il fondo d’investimento RedBird infatti ha sede a New York, così come Elliott, che resterà con una quota minoritaria all’interno della società.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, anche se è probabile che slitti alla giornata di domani. Si tratta del cosiddetto “signing“, mentre ci vorrà diverso tempo affinchè il “closing” dell’operazione venga completato.

Ciò nonostante, RedBird avrà comunque la possibilità di avviare il proprio insediamento e di lavorare attivamente al futuro del club. Una volta avvenuta la firma, Cardinale incontrerà il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, per iniziare a pianificare le strategie per la prossima stagione, a cominciare dai contratti in scadenza da rinnovare proprio dello stesso Maldini e del direttore sportivo Ricky Massara.