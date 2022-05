UFFICIALE, il Milan cede il calciatore: il comunicato

Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Jens Petter Hauge. L’ex Bodo Glimt passerà ufficialmente all’Eintracht Francoforte, dove si era trasferito con la formula del prestito.

Questo il comunicato del club rossonero su Hauge:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento della Cessione Temporanea con Obbligo di Acquisizione Definitiva, avvenuta nella campagna trasferimenti estiva dell’attuale Stagione Sportiva. Il Club si congratula con Jens Petter per la recente vittoria dell’Europa League e augura al calciatore le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Eintracht Francoforte Hauge

Il calciatore norvegese, visti i traguardi sportivi raggiunti con il club tedesco, lascerà definitivamente la società rossonera. Il classe 1999, nel corso di questa stagione, ha collezionato 38 presenze con la compagine vintrice dell’Europa League. In queste apparizioni ha siglato 3 gol e 2 assist, un bottino più scarno rispetto a quello conseguito in precedenza in Italia.