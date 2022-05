Milan, niente San Siro in caso di Scudetto: ecco dove verrà celebrata la festa!

Facendo i dovuti scongiuri del caso, il Milan può cominciare a organizzare la festa Scudetto. Ai rossoneri infatti manca solamente un punto per aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia 11 anni dopo l’ultima volta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: “Milan, niente San Siro per la festa Scudetto”.

Milan, Scudetto, Serie A

Nell’ultima giornata di campionato il Diavolo sarà impegnato in trasferta contro il Sassuolo, mentre a San Siro giocherà l’Inter ed è praticamente impossibile che lo stadio sia a disposizione per la sera. In caso di vittoria, il Milan solleverà il trofeo direttamente al Mapei Stadium, con la cerimonia di premiazione a fine partita e successivamente il rientro a Milano per proseguire i festeggiamenti.

Ancora nessun programma ufficiale è stato definito, ma con molta probabilità la squadra di Pioli dovrebbe salutare i propri tifosi in zona Duomo a bordo di un pullman scoperto, come di consueto in queste occasioni.