Milan, obiettivo Milinkovic-Savic: solo ad una condizione!

Da tempo nei taccuini dei dirigenti della Juventus, Milinkovic-Savic è un pallino anche di Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica rossonera aveva provato a prenderlo nel 2018, insieme a Leonardo, senza avere l’esito sperato. Tuttavia, le cose possono ora cambiare e il serbo può diventare un obiettivo concreto per la prossima stagione, ma solo ad una condizione.

Come riporta Tuttosport, il Milan dovrà vincere il testa a testa con l’Inter e laurearsi campione d’Italia. Questo il presupposto affinché i rossoneri possano puntare al ‘Sergente‘. Inoltre, qualora Investcorp dovesse finalizzare l’acquisto, potrebbe presentarsi con un super colpo.

Le alternative non mancano: da tempi noti il Milan è su Renato Sanches, per il quale, a livello di cartellini, potrebbe essere un’operazione più vantaggiosa per la società di Via Aldo Rossi. Ciononostante, il fondo arabo vuole riportare il club ai vertici del calcio europeo e mondiale, e il centrocampista biancoceleste potrebbe essere un ottimo biglietto da visita.