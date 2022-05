Milan-RedBird, cessione imminente: spunta la data della firma!

Sono giorni decisivi per la cessione del Milan a RedBird, con la firma di Gerry Cardinale sul contratto di acquisizione del club rossonero che è attesa nelle prossime ore. Il fondo Elliott percepirà dalla vendita della società 1,3 miliardi di euro e rimarrà con una quota minoritaria.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, le firme potrebbero avvenire addirittura nella giornata di oggi, e se così non dovesse essere, sarà solo per questioni puramente tecniche, ma l’annuncio è ormai imminente e non slitterà oltre questa settimana.

Dopo le sigle sui contratti arriveranno gli annunci ufficiali da entrambe le parti, ma ci vorrà diverso tempo affinchè il passaggio vero e proprio delle quote del Milan venga completato. Ciò nonostante, RedBird avrà comunque la possibilità di avviare il proprio insediamento e di lavorare attivamente al futuro del club.

Primo punto all’ordine di Cardinale sarà ovviamente il mercato, anche se la priorità assoluta rimane la conferma in blocco della dirigenza che ha riportato il Milan a vincere lo Scudetto. Gazidis sottoporrà un nuovo contratto a Maldini e a Massara, per poi iniziare a lavorare successivamente sul rafforzamento della squadra.