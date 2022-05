Milan-Renato Sanches, Maldini fiuta l’affare: le cifre dell’operazione!

Dopo una lunga trattativa iniziata a dicembre, Renato Sanches è vicinissimo a diventare un giocatore del Milan. Come riportato da Calciomercato.com negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes, agente del giocatore e – tra l’altro – di Rafael Leao, trovando un accordo di base.

Milan Renato Lille

Maldini e Massara hanno trovato la quadra a 4.5 milioni per 4 anni per il giocatore portoghese. La trattativa ora si sposta con il Lille con il quale, tuttavia, non dovrebbero esserci problemi. Anzi. Si va verso uno sconto sui 20 milioni chiesti inizialmente, i quali avevano frenato l’arrivo del giocatore già a gennaio. L’operazione dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Niente da fare per la Juventus, che aveva provato a inserirsi nelle ultime ore. Con Sanches il Milan trova non solo il sostituto di Kessie, ma anche esperienza in campo internazionale.