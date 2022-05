Polemica per lo striscione contro l’Inter: la reazione del presidente del Milan!

Continua a far discutere lo striscione sventolato ieri dai giocatori del Milan, un lenzuolo bianco passato da alcuni tifosi presenti alla festa Scudetto riportante una frase sfrontata nei confronti della rivale Inter: “La Coppa Italia mettila nel c…”.

In merito allo striscione la Procura della FIGC ha aperto un’indagine per presunta violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva (“lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”). Al momento dal club nerazzurro non sono arrivati commenti ufficiali, mentre nella serata di ieri il presidente rossonero Paolo Scaroni ha contattato la dirigenza interista per chiedere scusa per l’accaduto e stigmatizzare la questione.