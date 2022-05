Miglior attaccante del campionato Primavera, Nasti rivela: “Da chi prendo esempio”

Dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista con il Milan Primavera, è arrivato un importante riconoscimento per Marco Nasti.

Il numero 9 rossonero è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1. Decisivi i 16 gol messi a segno in 24 partite. In occasione della premiazione Nasti ha parlato così ai microfoni di Sportitalia:

“I miei gol sono serviti tanto alla squadra, i progetti erano altri ma sono orgoglioso dei miei compagni e dello staff. Prima squadra? Allenarsi con grandi campioni è emozionante, prendo esempio da Ibrahimovic. I suoi consigli? Non li dico“.

🏅 Al termine di una stagione da 16 gol segnati in 24 partite, Marco Nasti del #MilanPrimavera è stato premiato questa sera come miglior attaccante del Campionato #Primavera1TIMVISION 2021/22 👏#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/zaEBOpOqui — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 16, 2022