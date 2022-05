Origi, lettera d’addio al Liverpool: “Il mio obiettivo qui è compiuto, sono felice di una cosa!”

A meno di clamorosi colpi di scena, Divock Origi nella prossima stagione vestirà la maglia del Milan. Nel frattempo, l’attaccante belga ha salutato i suoi compagni di squadra e i suoi ormai ex tifosi del Liverpool, attraverso una commuovente lettera pubblicata sul sito ufficiale del club.

“Mi sento onorato. Sono orgoglioso di aver potuto giocare qui ad Anfield con i miei compagni di squadra, con lo staff e con i tifosi, è stato un onore. Prima che venissi qui, mi hanno detto che è un club speciale e una volta che firmi, questa squadra la vivi. So che verrò a guardare le partite, di sicuro. Seguirò il club, che sarà per sempre nel mio cuore. Spero solo che il club continui a crescere e continui a essere il Liverpool così com’è. Di sicuro, tornerò“, ha dichiarato l’attaccante belga.

Origi, Milan, Liverpool

Origi si è poi soffermato sul significato di vestire la maglia del Liverpool: “Sono così felice di essere stato in grado di fare la mia parte in questo bellissimo club. Dopo ogni partita ti senti frustrato. Quando non giochi ti senti male, ma oltre a ciò cerchi sempre di mettere la squadra al primo posto. Però so che c’è uno scopo più alto e so che abbiamo un allenatore incredibile che prende le decisioni giuste: dobbiamo vincere le partite. Qui ho vinto così tante gare e questa squadra è stata la mia passione. Volevo giocare, ma alla fine sapevo che c’era uno scopo più alto. Sento che il mio obiettivo è compiuto qui a Liverpool“.