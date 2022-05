Pires rivela: “Giroud mi ha detto una cosa sul Milan!”

Robert Pires, ex calciatore francese, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24. Tra le dichiarazioni è uscito fuori anche l’argomento inerente allo scudetto del Milan. Lo stesso Pires ha rivelato un dialogo avuto con Oliver Giroud:

“Ho parlato ieri con Giroud, mi ha detto di essere contento per lo scudetto, è felicissimo sia per la città, sia per la gente di Milan. Dice che si mangia bene e si trova benissimo”.

Giroud vs Verona

“Olivero bomber vero”, definito dai tifosi rossoneri. Tra l’attaccante francese arrivato dal Chelsea la scorsa estate e il Diavolo è stato amore sin da subito. Sono 14 i gol realizzati in stagione, ma soprattutto gol pesanti come quello contro Inter, Napoli e Lazio.

Da chi ripartirà in attacco Pioli la prossima stagione? Giroud è pronto a fare ancora il titolare. A fargli concorrenza ci sarà Origi, che tra poche settimane diventerà un giocatore rossonero, mentre resta ancora un rebus tutto da scoprire il futuro di Ibra.