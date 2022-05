Romagnoli, altro che Lazio: avviati i contatti con un top inglese!

Il futuro di Romagnoli sembra essere sempre più lontano da Milano. I contatti con la Lazio proseguono. La dirigenza vorrebbe chiudere l’affare il prima possibile ma da adesso Lotito dovrà fare i conti con una top del calcio europeo.

Secondo quanto riportato dal Mundo Depurtivo infatti il Chelsea avrebbe messo nel mirino proprio Romagnoli per rinforzare la difesa. Con l’addio certo di Rudiger destinazione Madrid, il club di Londra ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore per avviare la trattativa.

Non è la prima volta che il Chelsea faccia un tentativo per Romagnoli: già nel 2016 infatti il Milan aveva rifiutato un’offerta molto elevata per il calciatore, in quegli anni visto come possibile crack del calcio italiano.