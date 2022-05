San Siro è da record: dato impressionante sugli incassi del Milan!

La cavalcata del Milan verso lo Scudetto non è stata positiva solo per i risultati, ma anche per gli incassi. I tifosi non hanno mai lasciato sola la squadra e il dato su San Siro è impressionante: 40 milioni di euro di incasso, il migliore degli ultimi undici anni.

Come riportato da calcioefinanza, suddividendo l’incasso totale per le diverse competizioni, dalla Serie A sono arrivati quasi 26 milioni di euro. Dalla Champions-League 10 milioni e 4 dalla Coppa Italia.

San Siro, semifinale Coppa Italia (Photo via Getty Images)

Questi i ricavi degli ultimi undici anni:

2011: 29,323 mln

2012: 33,751 mln

2013: 28,698 mln

2014: 25,629 mln

2015: 16,681 mln

2016: 25,472 mln2

2017/18: 29,071 mln

2018/19: 28,683 mln

2019/20: 16,972 mln

2020/21: 0

2021/22: 39,988 mln