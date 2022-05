Siparietto tra Ibra e Tudor: è successo nel prepartita

Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio della delicatissima sfida di campionato tra Verona e Milan. Per i rossoneri, quello di questa sera è un match fondamentale per la corsa scudetto. Sarà indispensabile raccogliere i 3 punti sul campo dei veneti per portarsi nuovamente a +2 sull’Inter, reduce dalla vittoria pirotecnica contro l’Empoli nell’anticipo di venerdì.

SIPARIETTO TRA IBRA E TUDOR

Durante il riscaldamento delle due squadre è stata immortalata una scena simpatica tra Ibra e Tudor che si sono abbracciati, strappando più di un sorriso ai tifosi. Lo svedese partirà in panchina questa sera, di seguito le scelte ufficiali di Stefano Pioli.

Milan che parte con questo undici titolare: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud.