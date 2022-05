Zappacosta sul match contro il Milan: “Dobbiamo pensare soltanto ad una cosa”

Il Milan questa sera affronta il Verona per tornare in testa alla classifica dopo la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Un match delicatissimo per i rossoneri, ma non è finita qui: settimana prossima è in programma la sfida contro l’Atalanta.

Zappacosta Milan Atalanta

Ai microfoni di DAZN, dopo la partita contro lo Spezia, ha parlato Davide Zappacosta, laterale della Dea. Queste le sue parole:

“Non ci interessa la lotta scudetto, dobbiamo pensare a noi stessi. Il Milan si gioca il primo posto, noi un posto in Europa. Sarà un match molto complicato a San Siro, ma se non perdiamo la fiducia e giochiamo con personalità riusciamo sempre a fare buone prestazioni. L’importante è non smettere di giocare dopo il primo episodio negativo”.

Pierfrancesco Vecchiotti