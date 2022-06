Calciomercato Milan, Asensio in rossonero? Lo spagnolo fa chiarezza sul futuro

Il Milan sogna in grande in vista della sessione estiva di calciomercato.

Oltre alle trattative già avviate con Origi, Renato Sanches e Botman, i rossoneri vorrebbero mettere a segno un colpo importante.

Oltre alla pista italiana che porta a Nicolò Zaniolo, Maldini e Massara seguono da diverso tempo anche la situazione di Marco Asensio.

Foto: Getty Asensio Milan Real Madrid calciomercato

Il contratto dell’attaccante spagnolo col Real Madrid, è in scadenza nel 2023 e, al momento, non sono iniziati i colloqui tra le parti per discutere di un eventuale rinnovo.

Il giocatore ha parlato del suo futuro, direttamente dal ritiro della Spagna, in conferenza stampa.

LE DICHIARAZIONI

“Rinnovo o addio? Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro: ho ancora un anno di contratto qui e mi restano quindi tre opzioni per il futuro.

Il mio obiettivo è giocare con continuità nei prossimi anni, questo è ciò che conta per me. Al Real l’ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese”.