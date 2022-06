Incontro fissato tra Milan e Real Madrid: un giocatore sul piatto

L’avvio di stagione scoppiettante di Brahim Diaz aveva lasciato ben sperare il Milan e l’intero ambiente rossonero. Il rendimento del giocatore col passare dei mesi, però, è calato drasticamente, al punto tale da essere relegato costantemente in panchina in vista del rush finale di campionato.

La posizione nelle gerarchie della rosa non è più quella di un tempo, ragion per cui lo spagnolo, che sembrava potesse diventare intoccabile per i rossoneri, ora non è più indispensabile.

Brahim Diaz Milan

Nei prossimi giorni, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è previsto un incontro tra Milan e Real Madrid (detentrice del cartellino) per discutere del futuro di Brahim. L’accordo precedente prevedeva la possibilità di trattenere il trequartista a Milano per un’altra stagione. Ma, considerando il probabile arrivo di Noa Lang, il numero 10 potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli.

Tale valutazione spinge Maldini e Massara a considerare la possibilità di non prolungare il prestito del calciatore che farebbe così rientro a Madrid.

Elio Granito