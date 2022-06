Calciomercato Milan, questione Asensio: c’è la mossa del Real Madrid

Dopo l’affare Botman sfumato, il Milan vorrebbe destinare la maggior parte delle risorse economiche per regalare a Stefano Pioli un grande colpo per il reparto avanzato.

In attesa dell’ufficialità di Origi che ha svolto le visite mediche in mattinata e in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, i rossoneri starebbero lavorando alla pista che porta a Marco Asensio.

Foto: Getty Calciomercato Milan Asensio Real Madrid

L’attaccante spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2023, è in uscita dal Real Madrid che vorrebbe fare cassa con la sua cessione ed è un pallino di Paolo Maldini, il quale ha avuto diversi contatti con la dirigenza dei blancos per informarsi sulla situazione del giocatore.

Il management spagnolo pare abbia comunicato ad Asensio la volontà di non rinnovare il contratto, notizia importante per i rossoneri e non solo.

Tuttavia, il Milan dovrà fare attenzione alla concorrenza temibile del Liverpool. Secondo quanto riferito da Cadena COPE, sul classe ’96 si registra il forte interesse dei Reds di Klopp.

In Spagna non si esclude nemmeno un’altra ipotesi: Asensio potrebbe decidere di rispettare il contratto col Real Madrid e di liberarsi a parametro zero il prossimo anno.