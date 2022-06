Di Marzio non ha dubbi: “Raspadori-Milan? Può succedere solo in un caso!”

Gianluca Di Marzio, intervenuto in collegamento con Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni dell’esperto di mercato:

“Anche nella giornata di oggi sono stati fatti passi in avanti per Renato Sanches, che ormai è un’operazione definita. Florenzi verrà riscattato, con i rossoneri che sono riusciti ad ottenere uno sconto da parte della Roma. Botman nelle ultime ore si è notevolmente complicato, visto l’inserimento di alcuni club di Premier League. Per la trequarti è duello tra De Keteleare e Zaniolo, ma occhio anche a Berardi“.

Poi ha aggiunto:

“Se i rossoneri dovessero decidere di fare un attaccante, l’identikit ideale sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Il profilo dell’attaccante del Sassuolo piace molto al Milan, che al momento non ha ancora avviato una trattativa con il club emiliano. I neroverdi potrebbero prendere in considerazione l’idea di liberarsi di un attaccante dopo aver definito la trattativa per Alvarez, giovane punta del Penarol”.