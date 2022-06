Gli chiedono del Milan: la risposta di Botman non lascia dubbi

Continuano i casting per il centrale che dovrà completare la difesa del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri, che con ogni probabilità perderanno Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto e molto vicino alla Lazio, sono alla ricerca del profilo giusto già da diverse settimane.

Tra i vari nomi, quelli più in voga restano sicuramente Sven Botman e Gleison Bremer. La pista che portava all’olandese, però, negli ultimi giorni si era raffreddata a causa dell’inserimento del ricco Newcastle, pronto a ricoprire di denaro il centrale del Lille.

A fare chiarezza, però, ci ha pensato lo stesso Botman attraverso un’intervista a ESPN NL. Queste le parole del difensore:

Calciomercato, Botman, Milan

“Trattativa con il Milan? Ci stiamo lavorando. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne sento parlare quasi ogni giorno. Le trattative sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima del pre-campionato”.

Dunque un segnale molto importante per i rossoneri, che potrebbero presto accogliere in squadra il difensore.