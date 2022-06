Rinnovo Ibrahimovic, il Milan pensa ad una formula particolare: i dettagli

Il Milan oltre a pianificare gli acquisti della sessione di calciomercato estiva (Origi e Sanches sono affari praticamente conclusi) lavora anche al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese è il leader della squadra di Stefano Pioli, il suo carisma è stato importante per guidare un gruppo giovane verso la vittoria dello Scudetto, trasmettendo loro una mentalità vincente.

Foto: Getty Ibrahimovic Milan rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra il management rossonero e Zlatan per fare il punto sul futuro.

Ibrahimovic sta lavorando per rientrare il prima possibile dopo l’operazione del 25 maggio scorso, che lo terrà ai box almeno per la prima parte della prossima stagione e ha deciso di continuare a giocare almeno per un’altra stagione.

Il rinnovo col Milan sarà quindi un annuale a cifre fortemente ridotte, rispetto all’ingaggio percepito in questa stagione.

Inoltre, i rossoneri, starebbero pensando all’inserimento di gettoni presenza, legati quindi alle condizioni fisiche dello svedese.

Nei prossimi giorni sono attese novità.