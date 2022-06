Mercato in uscita, il Milan ne mette quattro in lista: i nomi!

Pensare al mercato in entrata e ai nuovi acquisti per rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, allo stesso tempo, però, non bisogna perdere di vista il mercato in uscita per limare il gruppo.

A tal proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su quattro giocatori che i rossoneri avrebbero messo sul mercato.

I rossoneri in questione sono: Ballo-Touré, Bakayoko, Castillejo e Saelemaekers.

Getty Images, Alexis Saelemaekers

Per quanto riguarda Ballo-Touré era immaginabile uno suo possibile addio, visto il poco utilizzo e la difficoltà ad entrare pienamente negli schemi rossoneri.

Lo stesso Bakayoko non ha entusiasmato nella sua seconda avventura in rossonero e anticperà, dunque, di un anno il suo rientro al Chelsea.

Su Castillejo, invece, la situazione è diversa. Il giocatore ormai è lontano dai piani del Milan già da diverso tempo. Il suo addio è stato soltanto posticipato, dato che sembrava in partenza già a gennaio.

Infine, capitolo Saelemaekers. Il belga ha ben figurato quest’anno, senza ombra di dubbio, alternandosi sulla destra d’attacco con Messias. A quanto pare, però, i rossoneri avrebbero deciso di riscattare il brasiliano e di liberarsi di Alexis.

Ad ora sembrano essere queste, dunque, le scelte di mercato in uscita del rossoneri.