Mercato Milan, Renato Sanches sempre più vicino: cosa manca per l’accordo

Il mercato del Milan campione d’Italia è ufficialmente iniziato. Il club di Milanello infatti, dopo Divock Origi in arrivo, sembrerebbe stia chiudendo anche il super colpo a centrocampo.

Calciomercato Milan Renato Sanches

Il prossimo colpo di mercato del Milan potrebbe quindi essere Renato Sanches: il club rossonero è infatti vicino a trovare l’accordo anche con il Lille e quindi la trattativa per il centrocampista portoghese potrebbe chiudersi a breve. Dopo l’assalto non andato in porto dello scorso gennaio, i rossoneri si sono messi da settimane sulle tracce del centrocampista e mancano solo alcuni dettagli prima di arrivare alla fumata bianca tra i dirigenti rossoneri e il suo agente Jorge Mendes. Il suo addio al Lille è scontato, vista la scadenza del suo contratto nel 2023, e se a gennaio i francesi volevano 25 milioni di euro per il suo cartellino, ora dovrebbero accontentarsi di una cifra più bassa: si parla di 20 milioni, ma potrebbe anche essere più bassa. Sarà Renato Sanches quindi a sostituire Franck Kessie al Milan.