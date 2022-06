Calciomercato Milan, Asensio difficile: cosa rallenta la trattativa

Marco Asensio è in uscita dal Real Madrid. L’esterno spagnolo è pronto a lasciare i Blancos dopo 7 anni e ben 235 presenze con la maglia madrilena, nelle quali ha messo a segno 49 gol e 24 assist.

Come ogni sessione estiva di calciomercato che si rispetti, il nome di Marco Asensio è stato accostato al Milan. La trattativa, oggettivamente, non è facile e potrebbe riscontrare diversi nodi.

Asensio Real Madrid Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport, a favore dei rossoneri potrebbe giovare il sì dell’ex Carlo Ancelotti che ha dato il via libera per lasciar partire Asensio. In più, Maldini e Massara sono in costante contatto con Jorge Mendes, per risolvere le questioni riguardanti Leao e Renato Sanches.

Da mettere in conto, però, l’ingaggio del giocatore. Lo spagnolo, attualmente, richiede 7 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, dalla Premier League la concorrenza è tantissima, con Arsenal e Manchester United un passo più avanti rispetto alle altre per accaparrarsi il jolly spagnolo. La potenza economica delle big inglesi potrebbe mettere in seria difficoltà i dirigenti rossoneri.

Vittorio Assenza