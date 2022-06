Sei qui: Home » News » Milan, Maldini studia il colpo a sorpresa per il centrocampo: dal Brasile

Dopo l’inserimento da parte del Paris Saint-Germain per Renato Sanches, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono subito messi all’opera per trovare un’eventuale alternativa. Il centrocampista portoghese, infatti, nonostante abbia espresso la sua preferenza per i rossoneri, potrebbe essere indotto a trasferirsi nel club parigino, qualora dovesse arrivare al Lille un’offerta molto più alta rispetto a quella ricevuta da Milano.

Dopo l’ufficialità di Enzo Fernandez al Benfica, la principale alternativa al talento ex Bayern Monaco è senza dubbio Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale brasiliana, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Goal.com, però, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino un altro giovane centrocampista proveniente dal Brasile.

Danilo, Palmeiras, Calciomercato Milan

Si tratta di Danilo dos Santos de Oliveira, noto semplicemente come Danilo, mediano del Palmeiras classe 2001. Sul brasiliano, che ha una clausola rescissoria da 100 milioni, c’è da segnalare anche l’interesse di Marsiglia e Watford.

Per ora non sono stati avviati dei veri e propri contatti tra i due club, ma non è detto che nei prossimi giorni le due società possano intavolare i primi discorsi.