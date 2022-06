Serie A, la classifica degli sponsor tecnici: quanto guadagna il Milan

I ricavi derivanti dagli sponsor tecnici sono una delle principali fonti di guadagno per i club di Serie A. La redazione di Calcio e Finanza, dopo uno studio approfondito, ha potuto stilare una lista contenente i ricavi delle squadre a seconda degli accordi vigenti con i rispettivi marchi. Il Milan campione d’Italia in carica, si piazza in seconda posizione in questa speciale graduatoria.

Milan ricavi sponsor

In Italia, da questo punto di vista, comanda la Juventus. I bianconeri dall’accordo con Adidas guadagnano circa 51 milioni di euro a stagione. Al secondo posto troviamo appunto il Milan, con i suoi 30 milioni di euro a stagione: i rossoneri sono anche freschi di rinnovo con PUMA. In terza posizione invece c’è l’Inter, sensibilmente staccata dai cugini con i suoi 12,5 milioni di euro a stagione derivanti dall’accordo con Nike.

A chiudere la Top 5 troviamo le due squadre della capitale: in quarta posizione la Lazio, che grazie al neo sponsor, Mizuno, riesce ad incassare circa 5 milioni di euro a stagione. Ancora meno il guadagno della Roma, che da New Balance percepisce 3 milioni di euro annui.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI