Milan, suggestione Raspadori: possibile scambio con il Sassuolo!

Non solo Origi, per rinforzare l’attacco il Milan sta pensando a un altro volto nuovo oltre all’arrivo dell’attaccante svincolato dal Liverpool. Ai rossoneri è stato proposto Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo e campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Classe 2000, contratto in scadenza nel 2024 che a differenza di quelli di Scamacca e Frattesi non è stato rinnovato. Titolare fisso nella squadra di Dionisi, ha chiuso la stagione con 10 gol, 6 assist e nei giorni scorsi ha fatto capire le sue intenzioni: “Sono pronto per una big”.

Calciomercato Milan Raspadori

Raspadori è un profilo giovane che piace, anche se al momento il Milan è concentrato su altri obiettivi (Botman e Renato Sanches su tutti). La richiesta del Sassuolo si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma l’idea è quella di inserire nell’affare Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 dieci presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, sul quale c’èanche la Sampdoria. L’approdo di Raspadori, al momento molto difficile se non impossibile, porterebbe però all’addio di uno tra Diaz e Messias.