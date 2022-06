Pulisic, che frecciata sul futuro! Il Milan monitora la situazione

Gli occhi della dirigenza del Milan sono puntati tu tanti profili, tra scommesse e giocatori con una certa esperienza. Tra questi ultimi c’è Christian Pulisic, attaccante statunitense del Chelsea che in conferenza stampa durante il ritiro della Nazionale ha così parlato del futuro:

“Per quanto riguarda il momento, sono ovviamente concentrato solo su quello che sto facendo qui. E sono super entusiasta di essere qui. E sì, questo è tutto. Certo, voglio avere più spazio per giocare. Voglio stare in campo il più possibile ed essere in forma. Penso di avere ancora molte partite, ma è sempre qualcosa su cui sto lavorando e cercando di essere regolare anche a livello di club per mettermi nella posizione migliore per essere in forma quando verrò a giocare con la nazionale”.

Pulisic

Secondo il Daily Mail diverse squadre europee monitorano la situazione e tra queste in Italia ci sarebbero Milan e Juventus. Il classe ’98, acquistato nel 2019 dal Dortmund per 64 milioni di euro, potrebbe lasciare i Blues in caso di una buona offerta.

Maldini e Massara, nel frattempo, hanno avviato dei contatti con il Bruges per Charles De Ketelaere. È lui l’obiettivo principale per la trequarti del Diavolo.