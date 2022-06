“Raspadori sarebbe una mini rivoluzione!”: la rivelazione a Sky

Negli ultimi giorni è rimbalzato con forza il nome di Giacomo Raspadori in ottica Milan per la prossima stagione. Il classe 2000 del Sassuolo ha molti estimatori, sia in Italia sia all’estero, e per questo sarà molto difficile trattenerlo per il club neroverde. Raspadori andrebbe a coprire una lacuna strutturale importante nella rosa dei rossoneri: la figura del trequartista/seconda punta prolifica.

In questa stagione, infatti, Brahim Diaz ha faticato a trovare continuità: il suo ultimo gol in campionato risaliva addirittura a settembre. Anche per questo motivo nelle ultime decisive gare di campionato mister Pioli gli aveva preferito Rade Krunic.

Raspadori Milan Mercato

Su un eventuale acquisto di Raspadori da parte del Milan, a Sky Sport è intervenuto Maurizio Compagnoni, storico telecronista. Queste le sue parole:

“Se dovesse arrivare al Milan Raspadori sarebbe una piccola rivoluzione, considerato chi ha giocato sotto punta nell’ultimo anno”.

Parole forti che vogliono mettere l’accento sull’assenza di un top player in quella zona del campo per i rossoneri, che sia continuo per lunghi tratti della stagione.