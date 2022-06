Rinnovo Bennacer, il Milan ha fatto la sua offerta ma c’è un intoppo!

La conferma del blocco squadra che ha appena vinto lo scudetto prosegue per il Milan, che oltre a voler comprare due o tre giocatori, vuole rinnovare i tanti giocatori in bilico. Oltre a Leao con cui l’accordo è vicino, c’è la situazione rinnovo Bennacer da sistemare. L’algerino ha giocato meno quest’anno per via di qualche infortunio e per l’esplosione di Sandro Tonali. I rossoneri, però, non sembrano avere dubbi e vogliono rinnovare il numero 4 ex Empoli.

Rinnovo Bennacer Milan

Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, infatti, le due parti stanno trattando da tempo il rinnovo anche se ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta. I rossoneri avrebbero offerto 3,5 milioni di euro all’algerino che attualmente ne guadagna 1,5.

L’accordo ancora non ci sarebbe ma la volontà sembrerebbe esserci da entrambe le parti. Anche perché dopo l’addio di Franck Kessie, perdere anche Bennacer sarebbe complicato perché il Milan dovrebbe andare a prendere due centrocampisti. Uno potrebbe averlo in casa cioè Tommaso Pobega che Pioli dovrà valutare.