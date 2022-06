Romagnoli, blitz della Lazio: presentata l’offerta di Lotito

Tra Lazio e Romagnoli c’è molto più di un semplice interesse. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che nell’edizione odierna ha rivelato che la trattativa procede spedita.

Il difensore rossonero è in scadenza di contratto. La destinazione Lazio è molto apprezzata, in quanto si tratta del club che lui tifa fin da bambino e ciò potrebbe facilitare le operazioni.

Romagnoli Milan Lazio

Al momento Lotito ha messo sul piatto uno stipendio pari a 2,7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il difensore ne chiede 3 più bonus, ma le parti si stanno venendo incontro e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Romagnoli sa di non essere più nei piani del Milan e al momento cambiare aria potrebbe essere la scelta migliore. In questa stagione ha collezionato 26 presenze ma solo alcune da titolare. Con l’arrivo di un altro difensore, come richiesto da Pioli, il suo impiego andrà a diminuire ancora di più.

I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. Si può chiudere.