Romagnoli vuole solo la Lazio: ha rifiutato una squadra di Premier!

Il futuro di Alessio Romagnoli gira intorno all’incertezza. Mentre vive il suo ultimo giorno del suo attuale contratto con il Milan, non conosce ancora quale sarà la sua prossima squadra.

Secondo Il Messaggero, il difensore ha rifiutato un’offerta di 4 milioni a stagione da parte del Fulham. Questo perché sta aspettando la chiamata della Lazio, la trattativa esiste da tempo ma per chiudere serve ancora l’ultimo affondo da parte di Lotito.

Alessio Romagnoli of AC Milan (Photo by Getty Images)

Secondo il Corriere dello Sport, la frenata di Lotito ha un motivo: prima di chiudere per Romagnoli vuole cedere Acerbi. Per risolvere la questione ci vorranno alcuni giorni, nel mentre entrambi aspetteranno di conoscere il loro futuro.

Lo stesso Acerbi, dopo la beffa di Botman degli scorsi giorni, è stato accostato al Milan come profilo per migliorare ed arricchire la difesa rossonera. I due difensori potrebbero avere dei destini incrociati e scambiarsi di ruolo, ma per il momento sul fronte Acerbi non esiste nulla di concreto, al contrario di Romagnoli.