Vieri, che elogio per il rossonero: “É come Van Basten!”

Intervenuto nel corso di un evento organizzato da McFit in vista della “Bobo Summer Cup” di padel, Bobo Vieri ha fatto il punto sulla situazione che sta attraversando il calcio italiano in questo momento. L’ex bomber azzurro, però, ha anche parlato della stagione appena terminata che ha visto il Milan trionfare in Serie A. Queste le sue dichiarazioni riportate da SportMediaset:

Sulla vittoria dello Scudetto:

“Sono contento per Maldini, che ha fatto un lavoro incredibile. Gli va fatto un applauso grandissimo anche perché ora la squadra non ha debiti. Hanno trovato giocatori giusti e Pioli è stato un fenomeno a farli giocare insieme. L’Inter come squadra è più forte del Milan, i nerazzurri hanno sbagliato una partita a Bologna”.

Sui singoli:

Vieri, Maignan, Van Basten

“Maignan è il Van Basten dei portieri, è fenomenale, non si riesce a fargli gol. Anche questo è un merito di Maldini. Al Milan sono stati bravi ad aspettare anche Tonali, da Pioli a Maldini hanno avuto pazienza e sono stati ripagati. Tonali sarà fondamentale per il calcio italiano nei prossimi 10 anni. Maldini ha esperienza che gli altri non hanno”.

Su un suo ritorno nel mondo del calcio:

“Io devo stare con le mie figlie… non ho 20 ore da dedicare al calcio ogni giorno, so quanto lavora Maldini… è difficile fare il dirigente o l’allenatore ad alti livelli, se poi dovesse arrivare un’offerta astronomica…”.