Milan, si scalda la pista Zaniolo: arriva il segnale della Roma

Nicolò Zaniolo è sul mercato: questa la notizia riportata da Sky Sport. L’esterno giallorosso infatti, sempre secondo quanto dichiarato dalla nota emittente televisiva, è il giocatore scelto per essere sacrificato e di fatto per finanziare il mercato estivo della Roma.

Zaniolo Milan Juventus

L’ex Inter ha già fatto sapere di non volersi trasferire in Premier League, facendo tramontare sul nascere l’ipotesi di una trattativa con il Newcastle. A questo punto si apre uno spiraglio per il Milan. I rossoneri sono a caccia di un esterno destro che permetta alla squadra di fare il salto di qualità, dopo le prestazioni opache di quest’anno di Messias e Saelemaekers.

Forte del potere economico portato dalla nuova proprietà, il fondo RedBird, Maldini potrebbe fare seriamente un tentativo per portare a Milano il talento azzurro. Il primo scoglio da affrontare per il ds rossonero sarà la concorrenza della Juventus, a caccia dell’erede di Paulo Dybala e sempre vigile sul mercato interno della Serie A.