Calciomercato Milan, i tifosi sorridono: firmerà il contratto nei prossimi giorni!

La situazione attuale del Milan non preoccupa i tifosi, anche grazie ai rinnovi in extremis di Maldini e Massara. I due dirigenti adesso possono programmare con più serenità la squadra del prossimo anno con l’obiettivo di difendere lo Scudetto. Sicuramente le operazioni da fare non sono poche, ma in questi anni i rossoneri hanno dimostrato di operare sempre con lucidità.

Un tema sempre presente nelle chiacchiere tra milanisti riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ad oggi formalmente non è più un giocatore del Milan, ma la volontà di tutti è quella di continuare insieme. La soluzione trovata sembra essere quella del contratto a gettone.

Ibrahimovic Milan Futuro

Come riporta Sky Sport, nei prossimi giorni avverrà la firma sul contratto dello svedese. Il giocatore ex PSG e LA Galaxy ha deciso di ridursi notevolmente l’ingaggio pur di continuare in rossonero. Ricordiamo, infatti, che Ibra tornerà verso gennaio dalla sua seconda operazione al crociato del ginocchio. Per questo motivo il Milan cerca di cautelarsi.