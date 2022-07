Calciomercato Milan, novità su De Ketelaere: accadrà nei prossimi giorni!

La trattativa tra De Ketelaere e il Milan sta entrando nelle fasi calde. Il talentuoso classe 2001, ha scelto da tempo il Milan e la proposta di Paolo Maldini. La dirigenza rossonera ormai da qualche giorno sta concentrando tutti i suoi sforzi sul giovane belga perché Pioli possa avere il suo fantasista in tempi brevi. C’è fiducia e ottimismo nella riuscita della trattativa.

Milan De Ketelaere offerta

Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, c’è stato un rilancio dell’offerta del Milan al Bruges. Dopo la prima offerta di 20 milioni circa, Maldini e Massara hanno alzato la proposta aumentato la pressione sul club Campione di Belgio. La cifra messa sul piatto non toccherebbe ancora i 30 milioni, come richiesto da club belga, ma i rossoneri premono per accelerare i tempi e chiudere al più presto i discorsi. Il Club Brugge rimane fisso sulla sua richiesta di 35 milioni e la sensazione è che bisognerà accordarsi su bonus e una possibile percentuale sulla futura rivendita affinché l’operazione vada in porto.

De Ketelaere spinge per arrivare a Milanello e per giocare la Champions League. Il belga dal canto suo, ha deciso di non prendere parte alle amichevoli di pre-campionato del suo club: sabato non ha giocato contro il Copenaghen e lo stesso dovrebbe fare fra qualche giorno contro l’Utrecht. Ma, cosa ancora più importante, Charles dovrebbe saltare anche la sfida di Supercoppa di Belgio. Segni inequivocabili che anche lo stesso giocatore vuole chiudere al più presto e non vede l’ora di trasferirsi in rossonero.