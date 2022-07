De Ketelaere atteso domani a Milano: spunta già la data del debutto

Charles De Ketelaere, in attesa dell’ufficialità è virtualmente un giocatore del Milan.

Il fantasista belga, tra oggi (difficile) e domani sbarcherà a Milano, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club rossonero.

Foto: Getty De Ketelaere Milan debutto data

La svolta in questa lunga ed estenuante trattativa, secondo il Corriere dello Sport, è arrivata nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha finalmente accettato l’ultima offerta del Milan: 32 milioni di euro di parte fissa, più altri 4 sotto forma di bonus ed una percentuale (attorno al 15%) sulla futura rivendita.

Per il giocatore, invece, pronto un contratto di cinque anni di 2.3 milioni a stagione. Il quotidiano ha rivelato quali saranno le tappe che attendono De Ketelaere, una volta sbarcato a Milano.

Il calciatore belga conoscerà Stefano Pioli ed i suoi nuovi compagni di squadra nella giornata di mercoledì, in cui è fissata la ripresa degli allenamenti.

Non è da escludere, si legge, che per accelerare i tempi il giocatore cominci a lavorare già lunedì o martedì a Milanello.

De Ketelaere potrebbe fare il suo debutto ufficiale in maglia rossonera, in occasione dell’ultima amichevole estiva del Milan contro il Vicenza, in programma sabato 6 agosto.